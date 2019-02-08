اخبار الرياضه

حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 2 / 2019

0 نشر
0 0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الجمعة 8 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، الأهلى يفوز على حرس الحدود بهدف حمدي فتحي فى الدوري.

فيديو..الأهلى يفوز على حرس الحدود بهدف حمدي فتحي فى الدوري

 

1aad598bd7.jpg

تجدد اصابة حسام عاشور في مواجهة الأهلي والحدود

 

ØªØ¬Ø¯Ø¯ Ø§ØµØ§Ø¨Ø© Ø­Ø³Ø§Ù Ø¹Ø§Ø´ÙØ± ÙÙ ÙÙØ§Ø¬ÙØ© Ø§ÙØ£ÙÙÙ ÙØ§ÙØ­Ø¯ÙØ¯

اتحاد الكرة: وجهنا الدعوة للمدير التنفيذى للزمالك.. واجتماع الأندية رسمي

 

Ø§ØªØ­Ø§Ø¯ Ø§ÙÙØ±Ø©: ÙØ¬ÙÙØ§ Ø§ÙØ¯Ø¹ÙØ© ÙÙÙØ¯ÙØ± Ø§ÙØªÙÙÙØ°Ù ÙÙØ²ÙØ§ÙÙ.. ÙØ§Ø¬ØªÙØ§Ø¹ Ø§ÙØ£ÙØ¯ÙØ© Ø±Ø³ÙÙ

النقاز خارج قائمة الزمالك أمام النجوم.. وضم حفنى ومدبولى وزيزو

 

Ø§ÙÙÙØ§Ø² Ø®Ø§Ø±Ø¬ ÙØ§Ø¦ÙØ© Ø§ÙØ²ÙØ§ÙÙ Ø£ÙØ§Ù Ø§ÙÙØ¬ÙÙ.. ÙØ¶Ù Ø­ÙÙÙ ÙÙØ¯Ø¨ÙÙÙ ÙØ²ÙØ²Ù

 

محمد إبراهيم خارج قائمة الزمالك فى مواجهة النجوم

 

ÙØ­ÙØ¯ Ø¥Ø¨Ø±Ø§ÙÙÙ Ø®Ø§Ø±Ø¬ ÙØ§Ø¦ÙØ© Ø§ÙØ²ÙØ§ÙÙ ÙÙ ÙÙØ§Ø¬ÙØ© Ø§ÙÙØ¬ÙÙ

 

 

الزمالك يتسلم 500 دعوة لحضور مواجهة النجوم

 

b6088faf1f.jpg

وزير الرياضة يلتقى أمين عام منظمة التعاون الإسلامى بمركز شباب الجزيرة

 

ÙØ²ÙØ± Ø§ÙØ±ÙØ§Ø¶Ø© ÙÙØªÙÙ Ø£ÙÙÙ Ø¹Ø§Ù ÙÙØ¸ÙØ© Ø§ÙØªØ¹Ø§ÙÙ Ø§ÙØ¥Ø³ÙØ§ÙÙ Ø¨ÙØ±ÙØ² Ø´Ø¨Ø§Ø¨ Ø§ÙØ¬Ø²ÙØ±Ø©

فيديو.. أول تدريب لـ"بيراميدز" بقيادة رامون دياز.. وتركى آل الشيخ: مدرب عالمى

 

ÙÙØ¯ÙÙ.. Ø£ÙÙ ØªØ¯Ø±ÙØ¨ ÙÙ

 

ننشر نص خطاب اللجنة الأوليمبية لشطب خالد زين

 

ÙÙØ´Ø± ÙØµ Ø®Ø·Ø§Ø¨ Ø§ÙÙØ¬ÙØ© Ø§ÙØ£ÙÙÙÙØ¨ÙØ© ÙØ´Ø·Ø¨ Ø®Ø§ÙØ¯ Ø²ÙÙ

 

 

 

 

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 2 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى