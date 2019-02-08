شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: تغييرات في لجنة الحكام حال ثبوت واقعة حكم الأهلى والحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة اتحاد الكرة أن هناك تغييرات كبيرة في لجنة الحكام في حالة ثبوت واقعة حكم حرس الحدود والأهلي.

فتح مجلس إدارة اتحاد الكرة، تحقيق عاجل فى صحة ما تم تداوله فى الساعات الماضية حول عمل الحكم الخامس حسن السندبيسى لمباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدورى الممتاز فى إحدى الأكاديميات التابعة للنادى الأهلى من عدمه.

كان الحكم الخامس قد ألغى هدفا لحرس الحدود أمام الأهلى فى المباراة التى جمعت بينهما فى الجولة الحادية والعشرين بالدورى فى المباراة التى انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.