عبد الفتاح: السندبيسى بين الشطب أو رد الاعتبار.. ولا يهمنى من يفوز بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إنه سيتم استدعاء الحكم الخامس حسن السندبيسى بمباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدورى الممتاز للاستفسار عن حقيقة الصورة المتداولة والتى تشير إلى عمله فى إحدى الأكاديميات التابعة للنادى الأهلى وذلك فى تحقيقا رسميا بمقر الجبلاية. أضاف عصام عبد الفتاح لـ"الخليج 365" إنه فى حالة ثبوت عمل الحكم الخامس لمباراة الأهلى والحدود فى إحدى أكاديميات القلعة الحمراء سيتم شطبه لإنه سيكون خائناً للأمانة، بينما فى حالة تأكد عدم صحة الصورة وعدم عمله بالنادى الأهلى سيتم رد اعتباره ومنحه حقه كاملا. وطالب عصام عبد الفتاح، جميع الأندية والجماهير بالهدوء مؤكدا إن لجنة الحكام لا يهمها العدالة بين الجميع وتقف على مسافة واحدة من جميع الأندية ولا يفرق معها من الفائز بالدورى ومن الخاسر. كان الحكم الخامس قد ألغى هدفا لحرس الحدود أمام الأهلى فى المباراة التى جمعت بينهما فى الجولة الحادية والعشرين بالدورى فى المباراة التى انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

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