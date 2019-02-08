معروف ورفاقه يعبرون إختبار الأهلى والحرس الصعب تحكيميا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة – الأهلى وحرس الحدود الجولة الـ21 للدورى الملعب- ستاد السلام النتيجة – فوز الاهلى بهدف دون رد. الحكم – محمد معروف المساعد الاول- هانى عبد الفتاح المساعد الثانى- شهاب راشد الحكم الرابع- سيد عبيد الحكم الاضافى- محمد صابر وحسن السندبسيى ظهر الحكم هادئا خلال أدارته لمواجهة الاهلى وحرس الحدود التى انتهت بفوز الفريق الاحمر بهدف نظيف . اللياقة البدنية وتقدير الاخطاء اللياقة البدنية وتقدير الاخطاء بذل الحكم جهد بدني كبير وحاول التواجد بالمكان المناسب الا انه ظل طوال المباراة يتحرك بشكل طولى بين خطى الـ18 وكان يجد صعوبة فى الخروج من محيط اللعب وطريق الكرة خاصة فى الهجمات القريبة من منطقة الجزاء وفى الهجمات المرتد السريعة. الحكم أحسن تقدير الوقت بدل الضائع فى نهاية شوطى المباراة ونجح فى تطبيق القانون خاصه فيما يخص سلامة اللاعبين وتطبيق مبدأ إتاحة الفرصة . 40 مخالفة وهدف وتعاون الحكم مع معاونية الأبرز باللقاء 40 مخالفة وهدف وتعاون الحكم مع معاونية الأبرز باللقاء تدخل الحكم بالصافرة كثيرا من البداية للسيطرة على مجريات اللقاء مبكرا حتى أنه كان موجودا فى الاخطاء الوهمية ولم يسمح بالالتحام المشروع والتنافس العادل على الكرة طبقا للقانون مماجعل صافرة معروف كثيرة خلال فعاليات اللقاء الذى احتساب خلاله 40 خطا على الفريقين أبرزها عندما الغى هدفا لفريق الحرس بناء على أشارة الحكم الخامس حسن السندبيسى عبر "الكومينكيشن سيستم " السماعات خاصة أن المخالفة من لاعب الحرس مع مدافع الاهلى كانت أمام الحكم الخامس مباشرا وجاء هذا التعاون بين الاضافى وحكم الساحة طبقا للقانون . التحذيرات الشفوية على حساب تطبيق القانون التحذيرات الشفوية على حساب تطبيق القانون حافظ معروف على هدوئة طوال اللقاء وكان متحفظا فى البطاقات واكتفى بالتحذيرات الشفوية رغم انه حالات كانت تستدعى تطبيق القانون واشهار البطاقات وكان الانذارالاول فى المبارة من نصيب حمدى فتحى لاعب الاهلى فى الدقيقة 83 للتهورقبل أن يشهر البطاقة الثانية والاخيرة فى اللقاء لحارس الفريق الاحمر محمد الشناوى لاضاعة الوقت فى الدقيقة 90من عمر اللقاء. المساعدين المساعدين ظهر الثنائى بيقظة وتمركز جيد واجادوا تطبيق القانون " فى نظرية انتظر وشاهد" حتى يكون اللاعب المتسلل فعلا متداخل واستفاد من وجوده فى موقف تسلل طبقا للقانون ، كما سمح الثنائى فى استمرار اللعب فى اكثر من هجمة مؤثرة وأشارا على 6 حالات تسلل فى توقيت مناسب. الحكم الرابع الحكم الرابع بذل جهدا كبيرا للسيطرة على المنطقة الفنية وتعامل مع الأجهزة بهدوء وأدى مهامه بشكل جيد طبقا للقانون. الحكم الإضافى الحكم الإضافى تعاون مع الحكم فى إدارة المباراة وتدخل السندبيسى فى توقيت مناسب عبر "الكومينكيشن سيستم " فى هدف الحرس الملغى بالدقيقة 20 من عمر اللقاء.

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