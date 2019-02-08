اتحاد الكرة يفتح تحقيقا فى "صورة" عمل حكم مباراة الحرس بأكاديميات الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مجلس إدارة اتحاد الكرة، تحقيق عاجل فى صحة الصورة المتداولة فى الساعات الماضية حول عمل الحكم الخامس حسن السندبيسى لمباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدورى الممتاز فى إحدى الأكاديميات التابعة للنادى الأحمر من عدمه. وكشف مصدر باتحاد الكرة إنه فى حالة ثبوت عمل الحكم الخامس لمباراة الأهلى والحدود فى إحدى أكاديميات القلعة الحمراء سيتم اتخاذ إجراءات صارمة فى الساعات المقبلة. كان الحكم الخامس قد ألغى هدفا لحرس الحدود أمام الأهلى فى المباراة التى جمعت بينهما فى الجولة الحادية والعشرين بالدورى فى المباراة التى انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

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