الأهلي يرد علي إدعاء عمل حكم مواجهة الحدود بأكاديمية النادي بـ3 أسانيد

اليوم السابع رد مسئولو الأهلي علي إدعاء عمل الحكم حسن السندبيسي الذى شارك في تحكيم مواجهة حرس الحدود في الدوري العام بأكاديمية النادي. واكد مسئولو الأهلي أن الحكم الخامس في مواجهة الحدود لا يعمل داخل النادي مستندا علي 3 نقاط وهي : - الأهلي لا يعين حكام في قطاع الكرة -الأهلي لا يملك أكاديمية من الأساس في منوف. -الحكم يعمل في أكاديميه تسمي الأهلي ستارز وأكاديميات الأهلي تسمي علي أسم النادي فقط ولا تقترن بأي مسميات أخري.

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