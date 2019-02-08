انت الان تتابع النجم الساحلي أول المتأهلين لنصف نهائي كأس زايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:هاني العوضي ٠٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٤٧ م
تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم "البطولة العربية"، كأول الفرق المتأهلة إلى هذا الدور على الرغم من خسارته أمام نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية، مستفيدًا من فوزه في مواجهة الذهاب بهدفين دون رد، ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب هدفين لصالح الفريق التونسي مقابل هدف وحيد للفريق المغربي.
وسجل هدف مباراة الإياب الوحيد، لاعب فريق الرجاء محسن ياجور في الدقيقة 29 ، وأنهى النجم الساحلي المباراة بعشرة لاعبين فقط ، بعد طرد عمار الجمل من صفوف الفريق في الدقيقة 89 عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية ليشهر له بعدها الحكم البطاقة الحمراء. وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت في تونس قد
وسجل هدف مباراة الإياب الوحيد، لاعب فريق الرجاء محسن ياجور في الدقيقة 29 ، وأنهى النجم الساحلي المباراة بعشرة لاعبين فقط ، بعد طرد عمار الجمل من صفوف الفريق في الدقيقة 89 عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية ليشهر له بعدها الحكم البطاقة الحمراء.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت في تونس قد شهدت فوز فريق النجم الساحلي التونسي على مضيفه فريق الرجاء بهدفين دون رد، كانا الهدفان من إمضاء إيهاب المساكني ومحمد فراس ابن العربي.
وكانت مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، قد انطلقت في الـ 26 من شهر يناير الماضي، ويمتد هذا الدور حتى 25 من شهر فبراير الجاري.
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