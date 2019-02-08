بعد خطأ تحكيمي.. الأهلي يهزم الحدود بصعوبة في الدوري

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حرس الحدود سيطر على مجريات الأمور في ربع الساعة الأولى من اللقاء، بعدها استحوذ الأهلي على الكرة في ظل تراجع لاعبي الحرس، بعدما فضَّلوا اللعب على الهجمات المرتدة

فوز صعب حققه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، أحرزه حمدي فتحي الذي سجَّل أول أهدافه مع المارد الأحمر، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الأحمر رصيده إلى 39 نقطة ليظل في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني، بينما تجمَّد رصيد أبناء المدرب طارق العشري عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

بداية المباراة جاءت هادئة، مع استحواذ نسبي من جانب لاعبي حرس الحدود، وأطلق مصطفى جمال تسديدة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة جزاء الأهلي، أبعدها الشناوي ببراعة إلى ركنية قبل أن تصل إلى المقص الأيسر له، بعدها سيطر الهدوء على سير اللقاء، وحصل الفريق الأحمر على ركنية أولى في الدقيقة العاشرة، نفذها علي

بداية المباراة جاءت هادئة، مع استحواذ نسبي من جانب لاعبي حرس الحدود، وأطلق مصطفى جمال تسديدة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة جزاء الأهلي، أبعدها الشناوي ببراعة إلى ركنية قبل أن تصل إلى المقص الأيسر له، بعدها سيطر الهدوء على سير اللقاء، وحصل الفريق الأحمر على ركنية أولى في الدقيقة العاشرة، نفذها علي معلول أبعدها دفاع الحرس عن مناطق الخطر. وبعد مرور عشر دقائق، ضغط لاعبو الأهلي على دفاعات الحرس، وسط تراجع من أبناء طارق العشري، الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، وأرسل على معلول عرضية، استقبلها جيرالدو بقدمه اليسرى من لمسة واحدة من داخل منطقة الجزاء أبعدها أحمد السعدني إلى ركنية. وفي الدقيقة 20 أحرز إمام عاشور هدف التقدم للحرس، بعدما استقبل كرة من رمية التماس، سددها في شباك محمد الشناوي، إلا أن الحكم ألغى الهدف، وسط اعتراض من لاعبي حرس الحدود وذهول من الجميع في ظل عدم معرفة قرار الحكم الخامس وسر إلغاء الهدف الذي لا يعلمه إلا هو. بعدها انحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة على مرمى الفريقين، وفي الدقيقة 25 أرسل جيرالدو عرضية بخارج القدم في لقطة مهارية، استقبلها حمدي فتحي المندفع داخل منطقة الجزاء برأسية غير متقنة مرت بعيدة عن القائم الأيمن لأحمد السعدني. وفي الدقيقة 37 هيأ موسيس الكرة إلى إمام عاشور داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة مرت في الشباك الخارجية لمحمد الشناوي، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع سجل حمدي فتحي هدف التقدم للأهلي، بعدما نفذ علي علول ركلة حرة، داخل منطقة جزاء الحرس، استقبلها حمدي برأسية قوية غير المراقب داخل شباك السعدني، لينتهي الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف. مع بداية الشوط الثاني أجرى الأهلي أول تبديلات بخروج حسام عاشور ونزول كريم نيدفيد، واستحوذ لاعبو الفريق الأحمر على الكرة، لكن دون خطورة على مرمى حرس الحدود، وفي الدقيقة 51 حصل جيرالدو على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، بعد عرقلته من محمد طارق أبو العز، نفذها علي معلول عرضية داخل منطقة الجزاء قابلها حمدي فتحي برأسية، أبعدها أحمد السعدني ببراعة. بعد مرور 60 دقيقة من بداية المباراة، عاد فريق حرس الحدود للسيطرة على الكرة، بحثًا عن إدراك هدف التعادل، لكن دون خطورة على مرمى محمد الشناوي، وأجرى الأهلي ثاني تبديلاته في الدقيقة 69 بخروج جونيور أجاي ونزول صلاح محسن، في المقابل أجرى طارق العشري تبديلين مرة واحدة بالدفع بإبراهيم طونية وخروج أحمد الشناوي، ونزول أحمد الشيخ بدلًا من امام عاشور، في ظل البحث عن هدف التعادل، وهو ما أسهم في زيادة الفاعلية الهجومية للاعبي الحدود مع الأخطاء المتكررة لحارس مرمى الأهلي محمد الشناوي. وفي الدقيقة 82 دفع مارتن لاسارتي مدرب الأهلي بآخر أوراقه بنزول حسين الشحات بدلًا من الأنجولي جيرالدو، وظلت سيطرة حرس الحدود على الكرة، لكن دون خطورة على مرمى محمد الشناوي، وكاد أبناء طارق العشري أن يدركوا هدف التعادل في الدقيقة 85 بعد خروج خاطئ من الشناوي، ليسدد أحمد الشيخ كرة أنقذها سعد سمير من على خط المرمى. حرس الحدود ضغط في الدقائق الأخيرة لإدراك هدف التعادل، وعاد محمد الشناوي ليخطئ مرة أخرى في الخروج للإمساك بالكرة، التي سقطت من يده وتحوّلت إلى ركنية، مرت دون خطورة على مرمى الأهلي، وحصل الشناوي على البطاقة الصفراء، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع لإضاعة الوقت، وحاول لاعبو الفريق العسكري إدراك التعادل، لكن فشلوا في جميع المحاولات لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف نظيف.

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