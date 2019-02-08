انت الان تتابع عن مواجهة الريال.. مدرب أتليتكو: لا يوجد ما يقلقنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد فرج ٠٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م

تحدث المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، عن أهمية مواجهة نظيره فريق ريال مدريد في اللقاء الذى سيجمعهما غدًا السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات بطولة الدورى الإسبانى الممتاز، بقيادة الحكم خافيير إيسترادا فرنانديز، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم الجمعة قبل مواجهة الفريقين غدًا السبت، التي يسعى من خلالها أبناء سيميوني للعودة إلى المنافسة عن لقب بطولة الدوري.

وقال سيميوني في تصريحاته: "الفوز فى لقاء ريال مدريد سيجعل الجميع متحمسًا لتحقيق المزيد من الانتصارات في جميع المباريات المقبلة من أجل العودة للمنافسة على لقب البطولة". وعن مواجهة الريال بدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل مطلع الموسم الحالي إلى يوفنتوس قال: "أنا لا أفكر بشيء يقلقني، أنا مهتم