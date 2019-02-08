طبيب الزمالك يتسبب في استبعاد النقاز من لقاء النجوم

تحرير:محمد فرج ٠٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م

قرر السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك راحة التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن بالفريق خلال مواجهة فريق النجوم إف سى التى تقام غدا السبت على ملعب استاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، ويسعى الفارس الأبيض صاحب الصدارة برصيد 45 نقطة، إلى تحقيق الفوز من أجل توسيع الفارق بينه ونظيره بيراميدز، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 42 نقطة، بينما يأمل النجوم بتحقيق مفاجأة الدور الأول بالفوز على الفريق الأبيض.

وقرر جروس عدم الدفع باللاعب بسبب شكوى اللاعب من آلام في القدم خلال التدريبات، وأوصى الطبيب بإراحة حمدي النقاز الذي شارك أساسيًا في آخر مواجهة خاضها الفارس الأبيض، وخسرها أمام جور ماهيا الكينيفي الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية، وبناءً على رغبة الطبيب تم استبعاد اللاعب. وكان مدرب الزمالك