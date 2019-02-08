انت الان تتابع مفاجأة جديدة في قائمة الزمالك لمواجهة النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٠٤ م أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نظيره فريق نجوم إف سي، والتي تقام غدً السبت، على ملعب ستاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، ويسعى الفارس الأبيض صاحب الصدارة برصيد 45 نقطة، لتحقيق الفوز من أجل توسيع الفارق بينه وبين نظيره بيراميدز، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 42 نقطة، بينما يأمل النجوم تكرار مفاجأة الدور الأول بالفوز على الفريق الأبيض. وضمت القائمة التي اختارها جروس لأول مرة أحمد سيد زيزو الوافد الجديد للفريق ومعه أيضاً أحمد مدبولي وضمت القائمة كلاً من: حراسة المرمى: محمود جنش - عماد السيد. خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - بهاء مجدي - عبد الله جمعة- محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام. خط الوسط: فرجاني ساسي - محمود وضمت القائمة التي اختارها جروس لأول مرة أحمد سيد زيزو الوافد الجديد للفريق ومعه أيضاً أحمد مدبولي وضمت القائمة كلاً من: حراسة المرمى: محمود جنش - عماد السيد. خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - بهاء مجدي - عبد الله جمعة- محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام. خط الوسط: فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - إبراهيم حسن - يوسف أوباما - محمد عنتر - أيمن حفني - أحمد مدبولي - أحمد سيد زيزو. خط الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد. ويدخل الزمالك المباراة وهو متصدر ترتيب بطولة الدوري برصيد 45 نقطة من 18 مباراة وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز الذي خاض 21 مباراة، بينما يحتل النجوم المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة جمعها من 20 لقاء.

ويعد فريق النجوم هو الفريق الوحيد الذي حقق الفوز على الزمالك، خلال المسابقة الحالية، بهدف نظيف، أحرزه صلاح أمين.

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