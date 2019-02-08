انت الان تتابع كلوب يفجر مفاجأة عن مشاركة صلاح في لقاء النيجر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ٠٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة قبل مباراة بورنموث، التي تقام مساء غد السبت ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، الذي يحتل جدول ترتيبه فريق مانشستر سيتى برصيد 62 نقطة، متساويًا مع الريدز الذي يحتل المركز الثاني في نفس عدد النقاط، موقفه من انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة، لمباراة النيجر في ختام تصفيات أمم إفريقيا ومباراة نيجيريا الودية، قائلًا: "لم يحدث أي اتصالات، صلاح لم يتحدث في أي شيء، لننتظر ونرى".

وتطرق كلوب في حديثه عن تشامبرلين، لاعب خط وسط الريدز قائلاً: "ما زال يحتاج إلى وقت رغم أنه يبدو بصحة جيدة، لكنني أنتظر الضوء الأخضر من طبيب الفريق، وقد أدرجته في قائمة الفريق لدورى أبطال أوروبا لوجود إمكانية لمشاركته، بينما يعود جو جوميز مدافع الفريق خلال 4 أو 6 اسابيع". وعن صراع رجال كلوب مع السيتى