الان تتابع الهلال يعزز صدارته بفوز على الباطن في الدقائق الأخيرة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فاز فريق نادي الهلال على نظيره الباطن 3-2 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين.
تقدم أندريه كاريلو، لاعب نادي الهلال، بهدف في شباك منافسه الباطن، في الدقيقة 18 وتعادل جوناثان للباطن في الدقيقة 25 من ضربة مزدوجة.
ونجح محمد كنو في التقدم للهلال مرة أخرى في الدقيقة 72 من تسديدة قوية، ولكن زياد العوثلي نجح في إدراك التعادل للباطن من تسديدة صاروخية. وفي الدقائق الأخيرة أحرز الفرنسي غوميز الهدف الثالث للهلال.
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