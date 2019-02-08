الان تتابع تعيين خليل جلال رئيسًا للجنة الحكام وإنهاء العلاقة مع مارك كلاتينبيرغ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المكتب التنفيذي في الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماد تعيين خليل جلال رئيسًا للجنة الحكام وإنهاء العلاقة مع مارك كلاتينبيرغ. دخل جلال مجال التحكيم 1992م، وشارك في كأس العالم وبطولات مختلفة، وهو محاضر ومقيّم حكام محلي ودولي، كما حمل لقب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العربي.

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