شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال أوليمبياد الشباب يهددون بالاعتصام أمام الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح عدد من أبطال مصر فى أوليمبياد الشباب النار على الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لتجاهل مطالبهم بالحصول على مكافآتهم الخاصة بحصدهم ميداليات فى أوليمبياد بيونس أيرس، رغم مرور 4 شهور على انتهاء المنافسات، فضلاً عن حالة التجاهل، وبدلاً من إعدادهم ورعايتهم بطولات العالم والأوليمبياد، عانى اللاعبون الإهمال والتجاهل - على حد وصفهم لـ«المصرى اليوم» - واقترح عدد منهم الاعتصام أمام الوزارة للحصول على المكافآت.

وحمّلت الاتحادات وزارة الرياضة المسؤولية نظراً لقلة الدعم المالى وعدم صرف سوى نصف مليون جنيه فقط لكل الاتحاد، رغم بدء التصفيات المؤهلة للأوليمبياد، وهو ما يهدد فرص مصر فى الحصول على ميداليات أوليمبية.

من جانبه، قال أحمد دبشة، صاحب فضية المصارعة الحرة فى أوليمبياد الشباب، إنه لا يستوعب ما يحدث معه، فبعد فوزه بالميدالية، وأثناء رحلة العودة، كان يفكر فى التكريم والاهتمام الذى سيحظى به ورعايته وإعداده للأوليمبياد، مشيراً إلى أن كل ذلك تبخر، «واكتفى وزير الرياضة والمسؤولون بالتقاط صورة معنا فى المطار للشو الإعلامى، ومن وقتها وأنا أجلس فى البيت، ولم أدخل فى أى معسكر، والكارثة أننا سنشارك بعد أقل من الشهر فى البطولة الأفريقية التى تستضيفها تونس، والمؤهلة لكأس العالم!». وأضاف: «فى الوقت الذى ينتظر فيه الجميع صاحب فضية الأوليمبياد لحصد اللقب القارى، لا أجد مَن يدعمنى، وأجلس فى بيتى، والكارثة أنه لم تتم استضافتنا حتى بالمركز الأوليمبى!». وأكد «دبشة» أنه وزملاءه طرقوا أبواب الوزير، وناشدوه أكثر من مرة، لكن دون جدوى، وقال، موجهاً حديثه إلى المسؤولين عن الرياضة: «حرام عليكم.. نظرة.. لا تحبطونا، ومش كل حاجة كورة!».

وتزامنت مع ثورة غضب اللاعبين لتجاهل صرف مكافآتهم وإعدادهم بشكل جيد شكاوى العديد من الاتحادات من قلة الدعم، حتى إن بعضها لم يعد قادراً على سداد رواتب الموظفين وإعداد اللاعبين للأوليمبياد.

وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك حالة من الاستياء فى اللجنة الأوليمبية والاتحادات من اكتفاء وزير الرياضة، خلال الاتصالات الهاتفية معهم، بتقديم الوعود البراقة دون تقديم أى دعم.

فى سياق متصل، تسبب تأخر وزارة الرياضة أيضاً فى سداد رواتب المستشارين والموظفين فى مركز التسوية والتحكيم الرياضى فى أزمة لعدم صرف الرواتب على مدار 3 أشهر متتالية.

وطالب العاملون بالمركز بضرورة صرف رواتبهم، خاصة أنهم ليس لهم دخل فى أى خلاف بين الوزارة واللجنة الأوليمبية، وأوضحوا أنه ليس من المقبول أن توقف الوزارة صرف الرواتب بدعوى عدم وجود بنود صرف لدى الوزارة فيما يتعلق بمركز التسوية.

من جانب آخر، تراجع ياسر إدريس عن الاستقالة التى قدمها على جروب «الواتس» إلى مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، وكان «إدريس» قد غادر مجلس الإدارة، الإثنين الماضى، غاضباً على طريقة ترشيح رئيس بعثة التضامن الإسلامى، التى ستستضيفها السعودية، فى إبريل المقبل، وأغلق هاتفه لمدة يومين، قبل أن يعود إلى التواصل مع مجلس الإدارة، ويؤكد رفضه السفر مع البعثة إلى السعودية.

فى سياق متصل، حددت اللجنة الأوليمبية يوم 26 مارس المقبل لعقد جمعية طارئة لبحث شطب خالد زين، رئيس اللجنة السابق، بدعوى مخالفته الميثاق الأوليمبى، واللجوء إلى المحاكم المدنية فى أمور تتعلق بخلافات رياضية.