شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يبحث اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الجبلاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد عودة الثنائى وليد أزارو وأحمد فتحى لصفوف الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بداية من مواجهة الداخلية، المقررة يوم 20 فبراير الجارى.

ووفقاً للدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، فإن الثنائى تخلص من الإصابة التى حاصرتهما خلال الفترة الأخيرة، وحالت دون مشاركتهما مع الفريق، وإن اللاعبين سيعودان للتدريبات الجماعية بالأيام القليلة المقبلة.

من ناحية أخرى، أنهى مسؤولو الفريق إجراءات السفر إلى تنزانيا لخوض مواجهة سيمبا التنزانى، المقررة الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا. فيما يعقد مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا طارئا عند الرابعة عصر اليوم السبت، وأعلن مسؤولو الأهلى أنهم بصدد اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد اتحاد الكرة، على خلفية الأحداث التى شهدها اجتماع لجنة الأندية الأخير، الذى أقيم داخل مقر اتحاد الكرة بالجبلاية.

من ناحية أخرى، افتتح مجلس إدارة النادى، أمس، صالة الكاراتيه الجديدة داخل مقر النادى بالجزيرة، وذلك فى حضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة. وشهد افتتاح صالة الكاراتيه تنظيم العديد من العروض الفنية من جانب لاعبى الفرق بمختلف أعمارهم السنية.

وحرص مجلس إدارة النادى، ووزير الشباب والرياضة على تفقّد الصالة بعد تجديدها بالكامل.

كما شهد الحفل حضورًا مكثفًا لأعضاء النادى وأسرة الكاراتيه الذين رحبوا بالمجلس ووزير الرياضة.

وأبدى الخطيب سعادته وترحيبه بزيارة أشرف صبحى.

وأضاف الخطيب، فى كلمته الافتتاحية لصالة الكاراتيه: «أتقدم بجزيل الشكر إلى أولياء أمور أسرة الكاراتيه، الذين تحمّلوا الكثير حتى تم تشييد هذا الصرح الذى نتواجد داخله».

وأوضح أن صالة الكاراتيه الجديدة كانت فى وقت سابق مجرد «خيمة»، والآن تحوّلت إلى صرح رياضى ضخم يبقى بمثابة استكمال للعملية التطويرية والإنشائية التى تسعى إدارة النادى الأهلى إلى القيام بها على أكمل وجه لخدمة أعضاء الأهلى.

وأشار الخطيب إلى أن هناك جهات كثيرة بذلت مجهودًا كبيرًا، وعلى رأسها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذى تولّى العديد من الأعمال الإنشائية والتطويرية داخل مقر الأهلى بالجزيرة، وأيضًا فرع النادى بمدينة نصر، وقريبًا فرع الشيخ زايد.

وأشار رئيس الأهلى إلى أن مجلس إدارة النادى يبذل جهودًا كبيرة والجميع يكمِل بعضه البعض لإنجاز جميع الأعمال التى تمّ طرحها فى البرنامج الانتخابى، مؤكدًا أن المجلس تعهد فى بداية ولايته بتجديد صالة الكاراتيه بالكامل، خلال سنة، وهو ما حدث بالفعل. وأضاف أن المجلس قام، أيضًا، بافتتاح صالة الجمباز مؤخرًا، بعد تزويدها بأحدث المعدات والأجهزة المتميزة التى من شأنها الإسهام فى الارتقاء بأداء اللاعبين واللاعبات، مما يساعد فى إعدادهم بالشكل المتميز والمناسب فى رحلة الحفاظ على بطولات الأهلى وإنجازاته على الأصعدة كافة.

وأضاف الخطيب أن مجالس إدارات النادى الأهلى دائمًا تكمل بعضها البعض، حيث يبقى هذا الأمر بمثابة الموروث المتعارف عليه منذ إنشاء النادى عام 1907، حيث اعتادت المجالس المتعاقبة استكمال ما بدأه الآخرون لخدمة الأهلى وأعضائه وجماهيره.

وأشار إلى أن الأهلى لديه واجبات وطنية واجتماعية وإنسانية وسلوكية، حيث يبقى الدور الوطنى واضحًا فى تدعيم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين، خاصة أن النادى يبقى الداعم الأول لجميع المنتخبات الوطنية فى مختلف الألعاب، إلى جانب دور الأهلى الإنسانى ممثلا فى الحفاظ على قيم النادى، ومبادئه، وموروثاته، وتقاليده، دون التدنى لأى مستوى لا يتناسب مع قيم ومبادئ النادى.

وأوضح أن الجانب الاجتماعى للنادى يتمثل أيضًا فى الدور الذى يقدمه لدعم الدولة بشكل عام، والأهلى وأعضائه بشكل خاص، خاصة أن الأهلى النادى الأكثر شعبية.