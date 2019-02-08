شكرا لقرائتكم خبر عن صدقى: الجونة واجه سوء حظ غريباً أمام الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب حمادة صدقى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الجونة، عن حزنه للخسارة التى تعرض لها فريقه أمام الإنتاج الحربى فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدورى الممتاز والتى خسرها بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وأكد صدقى أن فريقه واجهته ظروف غير عادية أبرزها غياب التوفيق لدى مدافعيه فى الشوط الأول تحديدا، وتسرع المهاجمين وغياب التركيز لديهم فى الشوط الثانى، وقال رغم تأخر الفريق بثلاثة أهداف إلا أنه نجح فى العودة للمباراة من خلال تسجيل هدفين فى وقت مبكر، إلا أن التسرع وغياب التوفيق حرما الجونة من التعادل على أقل تقدير.

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