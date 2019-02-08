شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي»: غاضب من مستوى لاعبي الأهلي.. وطريقة حرس الحدود صعبّت علينا المباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق لم يقدم أداءً جيدًا في لقاء حرس الحدود بالدوري، الذي شهد «فقر» في الفنيات، مؤكدًا أن الشوط الثاني شهد في نهايته ضغطًا من جانب المنافس، ولكن دون خطورة على مرمى الأهلي.

وفاز الأهلي على حرس الحدود بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد السلام في الجولة الـ21 للدوري الممتاز.

أضاف لاسارتي، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وحرس الحدود، أنه كان غاضبًا من المستوى في ظل عدم تقديم اللاعبين المستوى المطلوب، مؤكدًا أن هناك دروسًا مستفادة من لقاء اليوم.

وأوضح أن أرضية الملعب لم تكن جيدة بسبب المياه، كما أن طريقة لعب المنافس لم تكن جيدة وصعبّت الأمور علينا.

وأشار إلى أن الفريق حقق هدفًا مهمًا، اليوم، بحصد النقاط الثلاث أمام الحدود بغض النظر عن الأداء.

وأوضح أن محمد هاني يعاني من الإجهاد، ومن ثم فضل عدم ضمه إلى القائمة، مؤكدًا أنه فضل إراحة حسين الشحات من بداية المباراة، ودفع به في الشوط الثاني في الدقائق العشر الأخيرة.

وأضاف أن نفس الأمر بالنسبة لكريم نيدفيد الذي تم الاحتفاظ به على الدكة في بداية المباراة.