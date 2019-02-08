الهلال يخطف فوزاً صعباً من الباطن في الدوري السعودي

حقق فريق الهلال فوزاً متأخراً على حساب الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء اليوم الجمعة في إطار المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ19 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم نادي الهلال بهدف أول عن طريق أندريه كاريلو في الدقيقة 18 قبل أن يتعادل جوناثان بالدقيقة 25 ومن ثم عاد الزعيم بهدق ثانٍ عن طريق محمد كنو بالدقيقة 73.

وتعادل الباطن مرة أخرى عن طريق زياد العونلي بالدقيقة 85 قبل أن يعود الفرنسي بافيتيمبي جوميز ويحرز هدف ثالث بالدقائق الأخيرة من المباراة ويمنح فريقه الثلاث نقاط.

وبهذه النتيجة؛ يرفع فريق الهلال رصيده للنقطة 46 في المركز الأول بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي للمحترفين بينما يتجمد رصيد الباطن عند النقطة 18 في المركز الثالث عشر.