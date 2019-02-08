صورة.. آل الشيخ يوجه سؤالًا حول حكم الأهلي والحرس

وجه تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، سؤالًا بعد فوز الأهلي على حرس الحدود (1-0)، اليوم الجمعة، لحساب الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.
وكتب آل الشيخ، عبر حسابه على "فيسبوك": "هل الحكم الخامس في مباراة اليوم يعمل في أكاديمية أحد الأندية؟ هل هذا صحيح؟".
وكان حسن السندبيسي، الحكم الخامس في لقاء اليوم، قد ألغى هدفًا للحرس في الدقيقة 20، سجله إمام عاشور، بداعي وجود خطأ قبل الهدف.
وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 39 نقطة، في المركز الثالث، بعدما حقق الفوز الخامس على التوالي في الدوري، متخلفًا بـ6 نقاط عن الزمالك، المتصدر، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند 24 نقطة، في المركز الـ11 .
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