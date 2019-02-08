صراع إنجليزي على نجم يوفنتوس الإيطالي

يراقب مانشستر يونايتد وتشيلسي، موقف نجم يوفتتوس، أملا في التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن اليونايتد والبلوز يراقبان أزمة باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، مع مدربه ماسيميليانو أليجري، والتي قد تفتح الباب أمام رحيل اللاعب الأرجنتيني عن البيانكونيري.

وكان ديبالا قد قرر ترك مقاعد البدلاء قبل نهاية مباراة فريقه أمام بارما بالكالتشيو، والدخول إلى غرفة خلع الملابس، تعبيرًا عن غضبه بسبب عدم مشاركته في اللقاء.

وكشف أليجري عن استيائه من تصرف ديبالا، الذي اعتذر للجميع في التدريبات عن تلك الواقعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعاقد يوفنتوس مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الصيف الماضي، أسعد ديبالا، لكن تلك الصفقة ساهمت بقوة في تقليل عدد الدقائق التي يحصل عليها النجم الأرجنتيني في المباريات.

وأوضحت أن ديبالا سبق أن ألمح إلى إمكانية انتقاله إلى اليونايتد، عندما عبر عن رغبته في مزاملة بول بوجبا، لاعب الشياطين الحمر، مجددًا، بعدما لعبا معا في يوفنتوس.