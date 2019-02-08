فيديو.. الأهلي المصري يواصل انتصاراته بفوز صعب على حرس الحدود

تخطى فريق الأهلي عقبة ضيفه حرس الحدود بهدف نظيف ، مساء الجمعة ، في ملعب السلام بالجولة الحادية والعشرين للدوري المصري لكرة القدم.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب حمدي فتحي في الدقيقة 45+3 من ضربة رأس سكنت شباك الحرس ، وألغى الحكم هدفاً للحدود في الدقيقة 20 لصالح إمام عاشور أثار جدلاً واسعاً.

ورفع الأهلي رصيده بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي إلى 39 نقطة في المركز الثالث بعد أن حصد الفريق الفوز الخامس على التوالي وتجمد رصيد حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

المباراة جاءت تكتيكية وحافلة بالإلتحامات البدنية وخالية من الفرص الخطيرة .. وبدأ الأهلي المباراة بمحاولات السيطرة على وسط الملعب مع تحركات من الثلاثي الهجومي رمضان صبحي وجيرالدو وأجاي ، وأغلق الحرس المساحات في الربع ساعة الأولى دون خطورة على مرمى الحارس أحمد السعدني.

وأبعد الحارس فرصة خطيرة للأهلي من تسديدة مباغتة من جيرالدو ، وألغى الحكم هدفاً مثيراً للجدل في الدقيقة 20 سجله الحرس عن طريق إمام عاشور من كرة عرضية عبر رمية تماس مرت من مدافعي الأهلي ليودعها عاشور في المرمى ولكن الحكم ألغاها.

واتسم الأداء بالخشونة من لاعبي الفريقين وإلتحامات بدنية إلا أن محمد معروف حكم اللقاء تعامل بهدوء دون إشهار بطاقات صفراء مع اعتراضات خارج الخطوط.. وافتقرت المباراة إلى الخطورة على المرمى من جانب الأهلي والحرس.

الأهلي تحرك بشكل أقوى هجومياً في العشر دقائق الأخيرة من الشوط الأول ، وأضاع جيرالدو محاولة قبل أن يصنع علي معلول هدف التقدم للأهلي بتمريرة طولية رائعة للاعب الوسط حمدي فتحي الذي أودع الكرة الشباك في الدقيقة 45+4 لينتهي الشوط الأول بالتقدم الأحمر.

وأشرك الأهلي مع بداية الشوط الثاني كريم وليد "نيدفيد" على حساب حسام عاشور ، وأبعد دفاع الأهلي هجمة مرتدة من إمام عاشور قبل أن يبعد الحارس السعدني ضربة رأس جديدة من حمدي فتحي ومرت تسديدة عاشور الأدهم خارج المرمى.

دفاع الأهلي أبعد كرة عرضية من الحرس الذي بدأ التحرر هجومياً.. وأضاع ناصر ماهر عدة تمريرات طائشة بينما أشرك الفريق الأحمر اللاعب صلاح محسن في الدقيقة 69 على حساب أجاي ودفع الحرس بالثنائي أحمد الشيخ وإبراهيما كونيه بدلاً من أحمد الشناوي وإمام عاشور.

وأوقف التسلل فرصة واعدة للأهلي ، وألقي الحرس بآخر أوراقه بنزول عبد العزيز الشاعر "زيزو" على حساب الكاميروني سيريل نداي الذي غادر مصاباً في الدقيقة 75.. وأوقف نيدفيد هجمة مرتدة سريعة للحرس.

ودفع الأهلي باللاعب حسين الشحات بدلاً من جيرالدو في الدقيقة 82 ، وأبعد دفاع الفريق الأحمر كرة خطيرة من الحرس كما نال حمدي فتحي البطاقة الصفراء للخشونة.. وأنقذ سعد سمير هدفاً للحرس في الدقيقة 85 بعد تسديدة متقنة من الشيخ بعد خروج خاطئ من الحارس محمد الشناوي.

وأخطأ الشناوي في إبعاد كرة عرضية ولكنها مرت بلا خطورة على المرمى ونال الشناوي إنذاراً.. وضغط الحرس في الدقائق الأخيرة ولكن بلا خطورة لينتهي اللقاء بفوز الأهلي.