شكرا لقرائتكم خبر عن خليل جلال رئيساً للجنة الحكام.. وإنهاء العلاقة مع كلاتينبيرغ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) اعتمد المكتب التنفيذي في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الجمعة)، تعيين خليل جلال رئيساً للجنة الحكام. وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه تم إنهاء العلاقة مع مارك كلاتينبيرغ.



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