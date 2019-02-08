شكرا لقرائتكم خبر عن «البوتوكس» يستبعد «عابثين» من مهرجان الإبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الصياهد)

كشفت لجنة الجزاءات والعقوبات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، هوية عابثين (كويتي وإماراتي) رصدتهما اللجان الطبية خلال مشاركتهما في فئة الفحل وإنتاجه في شوطي الفحل وإنتاجه للوني الشعل والمجاهيم، التي تختتم أشواطها اليوم (الجمعة) بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثالثة، والتي تجري فعالياتها في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض.

وأوضحت اللجنة أنها رصدت 3 حالات عبث (بكار) عبارة عن حقن بمواد تجميلية بالنسبة للشخص الكويتي بتاريخ 4 فبراير، فيما تم رصد حالتين (بكرة وقعود) بالنسبة للإماراتي، عبارة عن حقن بمواد تجميلية في 5 فبراير.

وبينت لجنة الجزاءات والعقوبات، أنها أصدرت قراراً بإبعادهما فوراً عن المشاركة من جميع الأشواط في النسخة الثالثة، إضافة إلى حرمانهما من المشاركة في 3 نسخ قادمة في جميع الأشواط والفئات، مشيرة إلى أن لجنة الجزاءات والعقوبات تلقت تقارير اللجان الطبية بثبوت الحالة وتواصلت مع المبعدين واستمعت إلى أقوالهما، وأصدرت العقوبات استناداً إلى اللوائح المعتمدة بحسب لائحة العقوبات والمخالفات المقررة من مجلس إدارة نادي الإبل، وبحسبها تم إيقاع العقوبات المتعلقة بالغش والعبث على المتورطين، والتي تُجرِّم الحقن بالفيلر والبوتكس أو ماشابههما.

وذكرت اللجان الطبية، أن نوع العبث في الحالات التي تم رصدها هي حقن مواد تجميلية، مضيفة أن الأجهزة المتقدمة التي جلبها النادي أثبتت هذه الحالات.