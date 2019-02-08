الأهلي يُعلن حجم إصابة حسام عاشور

قال طبيب النادي الأهلي، خالد محمود، إن حسام عاشور قائد الفريق تعرض لإصابة عبارة عن شد في منشأ العضلة الضامة.

وتعرض حسام عاشور للإصابة في مباراة الأهلي أمام الحدود والتي جرت اليوم الجمعة لحساب الجولة 21 من عمر الدوري الممتاز وحسمها الأحمر لصالحه بهدف دون رد.

وأضاف طبيب الأهلي من خلال تصريحات عقب المباراة: “عاشور يُعاني من شد في منشأ العضلة الضامة، ومن المقرر أن يتم عمل أشعة.”

ويُعاني الأهلي في الوقت الحالي من غياب عدد كبير من عناصر الفريق بسبب الإصابات.

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