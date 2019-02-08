الأهلي يعبر الحدود بهدف فتحي ويحقق فوزه الخامس على التوالي

حقق الأهلى فوز صعب على حرس الحدود بهدف دون رد فى اللقاء الذى جمعهما باستاد السلام فى الجولة 21 للدورى الممتاز ، ليحقق فوزه الخامس على التوالي ليرتفع رصيده للنقطة 39 مازال فى المركز الثالث بينما يستمر الحدود فى المركز الـ11 برصيد 24 نقطة.

أحرز هدف الأهلى حمدي فتحي من رأسية من ضربة حرة مباشرة فى الدقيقة 45+3.

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