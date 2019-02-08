تحريات فى الجبلاية عن السندبيسى بعد واقعة الأهلي والحدود

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جدة - عمرو شويل فتح مجلس إدارة اتحاد الكرة، تحقيق عاجل فى صحة الصورة المتداولة فى الساعات الماضية حول عمل الحكم الخامس حسن السندبيسى لمباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدورى الممتاز فى إحدى الأكاديميات التابعة للنادى الأهلى من عدمه. وكشف مصدر باتحاد الكرة إنه فى حالة ثبوت عمل الحكم الخامس لمباراة الأهلى والحدود فى إحدى أكاديميات القلعة الحمراء سيتم اتخاذ إجراءات صارمة فى الساعات المقبلة. كان الحكم الخامس قد ألغى هدفا لحرس الحدود أمام الأهلى فى المباراة التى جمعت بينهما فى الجولة الحادية والعشرين بالدورى فى المباراة التى انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

حكم مباراة الأهلي أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إنه سيتم استدعاء الحكم الخامس حسن السندبيسى بمباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدورى الممتاز للاستفسار عن حقيقة الصورة المتداولة والتى تشير إلى عمله فى إحدى الأكاديميات التابعة للنادى الأهلى وذلك فى تحقيقا رسميا بمقر الجبلاية. أضاف عصام عبد الفتاح ، إنه فى حالة ثبوت عمل الحكم الخامس لمباراة الأهلى والحدود فى إحدى أكاديميات القلعة الحمراء سيتم شطبه لإنه سيكون خائناً للأمانة بينما فى حالة تأكد عدم صحة الصورة وعدم عمله بالنادى الأهلى سيتم رد اعتباره ومنحه حقه كاملا.

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