شكرا لقرائتكم سيد عبدالحفيظ يعترف بمجاملة الحكم للأهلي أمام الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى أن السبب الرئيسى فى تراجع أداء لاعبى الفريق الاهلى بمباراة اليوم أمام حرس الحدود هو الاجهاء وضغط المباريات خلال الفترة الماضية .

وعلق سيد عبد الحفيظ خلال حديثه بقناة أون سبورت على عدم احتساب هدف فريق حرس حدود بعد الغائه من قبل حكم اللقاء محمد معروف قائلا " أشعر أنه هدف صحيح" ، ولكن سوف نشاهده في الإعادة مرة أخرة .

وأشار سيد عبد الحفيظ أن فريق الاهلى لدية ركلة جزاء لم تحتسب للاعب التونسى على معلول خلال عرقلته داخل منطقة الجزاء بالشوط الاول من عمر اللقاء .

حقق الأهلى فوز صعب على حرس الحدود بهدف دون رد فى اللقاء الذى جمعهما باستاد السلام فى الجولة 21 للدورى الممتاز ، ليرتفع رصيد القلعة الحمراء للنقطة 39 مازال فى المركز الثالث