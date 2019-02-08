شكرا لقرائتكم أخبار كريستيانو رونالدو اليوم الجمعة 8 / 2 / 2019 الدون يتلقى صدمة قوية بعد أيام من عيد ميلاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو تدريباته مع يوفنتوس استعدادا لمواجهة ساسولو بعد غد الأحد فى الجولة الـ 23 من الدورى الإيطالى.

والدة كريستيانو رونالدو تعلن إصابتها بالسرطان



بعد أيام قليلة على عيد ميلاده الخامس والثلاثين، تلقى نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو "خبرا مؤلما"، بعد أن كشفت والدته دولوريس أفييرو أنها أصبحت "تصارع لأجل الحياة" بعد تجدد معاناتها مع مرض سرطان الثدي الذي اكتشفته قبل عدة سنوات.

وتحدثت دولوريس أفيرو، عن مشاكلها الصحية قبل رحلة إلى إيطاليا لأجل الاحتفال بعيد ميلاد "الدون" الخامس والثلاثون، بحسب ما نقلت صحيفة "ميرور".

وصرحت أفيرو في مقابلة صحفية مع قناة برتغالية بأنها أجرت عملية جراحية على مستوى ثدي ثان، كما أنها تخضع للعلاج الإشعاعى وقالت "إني أصارع الآن لأجل الحياة".

وفي سنة 2007، تم تشخيص المرض الخبيث لأول مرة لدى والدة رونالدو التي تربطها علاقة خاصة بابنها وتحرص على الظهور بجانبه في المناسبات.

وفي عام 2009، كان رونالدو قد تبرع بمئة ألف جنيه إسترليني لأجل تشييد مركز للسرطان داخل المستشفى الذي تمكن من إنقاذ حياة والدته بجزيرة ماديرا البرتغالية.

ولم تكشف والدة رونالدو البالغة من العمر 64 عاما، عن توقيت إجراء العملية، وقالت إنها لا تعلم ماذا سيحصل بعد الجراحة الثانية.

وعلى صعيد آخر، أكدت الأم دعمها للابن رونالدو إزاء الاتهامات التي تزعم أنه تورط في حادثة اغتصاب بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، وأشارت إلى أنها تثق في ابنها مؤكدة "أنا أعرف ابني جيدا".

وينفي نجم يوفنتوس بشدة واقعة اغتصاب كاثرين قبل 9 سنوات، واصفا المزاعم التي ساقتها ضده بالأخبار المزيفة.

وقال محاميه في لاس فيجاس، في تصريح سابق، إن اللقاء الجنسي المُثار حوله الاتهام "كان بالتراضي".



رونالدو ووالدته

رونالدو يتقاضى نصف راتب غريمه ميسي



حافظ نجم برشلونة ليونيل ميسي على مكانته في صدارة قائمة أعلى اللاعبين أجرا في العالم، حيث يحصل النجم الأرجنتيني على راتب شهري قدره 8.34 ملايين يورو قبل احتساب الضرائب، وهو ضعف ما يتقاضاه غريمه التقليدي نجم يوفنتوس الإيطالى كريستيانو رونالدو الذي حل ثانيا.

جاء هذا في تقرير الرواتب السنوي الذي تصدره مجلة ليكيب الفرنسية، ويصنف أعلى عشرة لاعبي كرة القدم أجرا في أوروبا وبالطبع في العالم.

وذكرت صحيفة أس الإسبانية أن نصف قائمة الأعلى راتبا يلعبون في الدوري الإسباني، وأن اثنين منهم بالدوري الفرنسي، ومثلهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يشارك لاعب واحد بالدوري الإيطالي.

وقال التقرير إن لاعبي كرة القدم في الوقت الحالي يتقاضون أجورا ضخمة، مضيفا أن ما يحصل عليه البرغوث الحاصل على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات يعد استثنائيا بكل المعايير.