شكرا لقرائتكم لاسارتى: حزين بسبب مستوى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلي أن فريقه لم يقدم المستوى الجيد في مباراة اليوم أمام حرس الحدود فى الجولة الحادية والعشرين بالدورى الممتاز والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف ولكنه أوضح إن الفريق حقق المطلوب وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث.

أضاف لاسارتى فى المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء:"لم نخوض مباراة جيدة، فالشوط الأول كان متكافئا بين الفريقين والفنيات كانت فقيرة.. وفي نهاية الشوط الثاني كان هناك هجوما على مرمى فريقنا لكن دون خطورة، كما أن أرضية الملعب لم تكن جيدة، طريقة لعب المنافس صعبت مهمتنا، لكن الأهم أننا حققنا الفوز، ونستعد من الغد لمباراة سيمبا والسفر إلى تنزانيا".

استطرد لاسارتى:"عمرو السولية ومحمد هاني لم يشاركا في مباراة اليوم، وكان رأيي أن أريح حسين الشحات وكريم نيدفيد لأننا أمام رحلة طويلة، ومباراة هامة"، أوضح "لم نقدم مباراة جيدة وأهدرنا تمريراته كثيرة، وكنت حزينا على مستوى الفريق"، أتم:"المباراة كانت صعبة وفي النهاية حصدنا الفوز وعلينا تصحيح الأخطاء فى الفترة المقبلة".

وفاز الأهلي علي حرس الحدود بهدف نظيف أحرزه حمدي فتحي، في المواجهة التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب السلام ، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدورى العام.