شكرا لقرائتكم سيميونى يشيد بقدرات الريال الهجومية قبل الديربى.. وغياب كوكى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الأرجنتينى دييجو سيميونى المدبر الفنى لفريق أتلتيكو مدريد على صعوبة مواجهة الديربى أمام ريال مدريد، والمقرر لها غد السبت على ملعب "واندا متروبوليتانو" فى الجولة الـ 23 من الدورى الإسبانى.

وتحدث سيميونى فى المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء، قائلا "ريال مدريد تحسن بشكل جماعى، تطور منذ وصول سانتياجو سولارى والذى يؤكد ذلك العمق الهجومي الدى حدث جراء الاختيار بين فينيسيوس، جاريث بيل أو حتى لوكاس فاسكيز و"اللحظة الرائعة" التي يمر بها كريم بنزيما.

وتابع سيميونى قائلا "استقبال كورتوا ؟ أنا لا أستطيع أن أضع نفسى فى مكان الجمهور لفهم الشعور الذى يمكن أن يكون ، كورتوا هو حارس مرمى عظيم".

وتحدث المدرب عن مواطنه سولارى، قائلا "سولارى ؟ أنا اعرفه منذ الكثير من الوقت، ولدى علاقة جيدة معه كون الارجنتينيين تجدهم فى كثير من الأحيان فى الأماكن العامة يتناولون العشاء والغداء سوياً، سولاري أظهر شخصية رائعة ولأنه أرجنتينى يجعلنى ذلك سعيدا للغاية".

من ناحية أخرى كشف سيميونى عن قائمة مواجهة الديربى، والتى شهدت غياب كوكى، بالإضافة إلى عودة القائد دييجو جودين بعد شفائه من الإصابة.