شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن تفاصيل إصابة حسام عاشور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد محمود طبيب الأهلى إن إصابة حسام عاشور لاعب وسط الفريق عبارة عن شكوى اللاعب من الاصابة فى منشأ العضلة الأمامية، خلال مباراة حرس الحدود، التى أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الـ21 ضمن بطولة الدورى الممتاز.

أجرى الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى، أولى تغييراته أمام حرس الحدود، بالدفع بكريم نيدفيد بدلا من حسام عاشور، فى بداية الشوط الثانى من عمر المباراة.

وكان الأهلى قد فاز على حرس الحدود بهدف نظيف سجله حمدى فتحى فى الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.