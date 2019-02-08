شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن تفاصيل إصابة حسام عاشور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد خالد محمود طبيب الأهلى إن إصابة حسام عاشور لاعب وسط الفريق عبارة عن شكوى اللاعب من الاصابة فى منشأ العضلة الأمامية، خلال مباراة حرس الحدود، التى أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الـ21 ضمن بطولة الدورى الممتاز.
أجرى الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى، أولى تغييراته أمام حرس الحدود، بالدفع بكريم نيدفيد بدلا من حسام عاشور، فى بداية الشوط الثانى من عمر المباراة.
وكان الأهلى قد فاز على حرس الحدود بهدف نظيف سجله حمدى فتحى فى الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يعلن تفاصيل إصابة حسام عاشور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.