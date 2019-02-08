شكرا لقرائتكم أخبار بايرن ميونخ اليوم الجمعة 8 / 2 / 2019 كوفاتش يرفض المخاطرة بنوير أمام شالكه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف بايرن ميونخ غدا السبت على ملعب "اليانز آرينا" نظيره شالكه فى قمة مباريات الجولة الـ 21 من الدورى الألمانى.

كوفاتش يرفض المخاطرة بنوير فى لقاء بايرن ميونخ أمام شالكه

تحدث المدرب نيكو كوفاتش فى تصريحات عن مواجهة شالكه فى المؤتمر الصحفى، قائلا "نوير دائماً ما يقرر إذا كان قادراً على اللعب أم لا، لم يستطع اللعب أمام هيرتا برلين، وقد يكون نفس الشئ غداً أيضاً، نحن لا نريد أن نأخذ أى مجازفات قبل مباراة ليفربول".

"بالتأكيد أتوقع أن يواصل مونشنجلادباخ السباق على البطولة، إنهم يقومون بعمل رائع والفريق يلعب كوحدة واحدة، بالإضافة إلى ذلك، ليس لديهم ضغط مباريات في مختلف البطولات، وهي ميزة كبيرة بالنسبة لهم".

"دائماً ما كنت أقول أن لاعب كرة قدم جيد بشكل غير عادى، كان علينا أن نعطيه وقتاً قليلاً بعد العودة من الإصابة، لكنه عندما يكون لائقاً فهو يلعب كما فعل ضد برلين بشكل رائع".

"لقد لعبنا بشكل رائع أمام برلين، لم أشعر فى أى وقت من أوقات المباراة أننا سنخسر، كل شئ كان مناسباً، الطريقة والأداء والحماس".



كوفاتش ونوير

تدريب بايرن ميونخ يوم الأحد متاح للجماهير

أعلن نادى بايرن ميونخ أن مران الفريق بعد غد الأحد سيكون مفتوحا فى الثانية عشر طهرا بتوقيت القاهرة، وذلك بعد يوما واحدا من مواجهة شالكه الهامة غدا السبت فى الجولة الـ 21 من البوندزليجا.