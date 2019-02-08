شكرا لقرائتكم الشناوي: هدف الحدود غير صحيح والأهلي يستحق ركلتى جزاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد الشناوى الحكم الدولى السابق و الخبير التحكيمى أن هدف حرس الحدود الذى الغاه الحكم الدولى محمد معروف من مباراة الاهلى والحدود والتى فاز فيها الفريق الاحمر بهدف مقابل لاشى ، ليس صحيح وقرار الغاءه يعد قرار سليم 100 % لان مهاجم الحدود ارتكب مخالفه ضد مدافع الاهلى .

وأضاف الشناوى خلال حديثة بقناة أون سبورت مع الاعلامى سيف زاهر أن فريق الاهلى له ركلتى جزار لم يت أحتسابها بسبب لمس الكرة باليدين من لاعبى حرس الحدود .

حقق الأهلى فوز صعب على حرس الحدود بهدف دون رد فى اللقاء الذى جمعهما باستاد السلام فى الجولة 21 للدورى الممتاز ، ليرتفع رصيد القلعة الحمراء للنقطة 39 مازال فى المركز الثالث