شكرا لقرائتكم الشناوي: هدف الحدود غير صحيح والأهلي يستحق ركلتى جزاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد الشناوى الحكم الدولى السابق و الخبير التحكيمى أن هدف حرس الحدود الذى الغاه الحكم الدولى محمد معروف من مباراة الاهلى والحدود والتى فاز فيها الفريق الاحمر بهدف مقابل لاشى ، ليس صحيح وقرار الغاءه يعد قرار سليم 100 % لان مهاجم الحدود ارتكب مخالفه ضد مدافع الاهلى .
وأضاف الشناوى خلال حديثة بقناة أون سبورت مع الاعلامى سيف زاهر أن فريق الاهلى له ركلتى جزار لم يت أحتسابها بسبب لمس الكرة باليدين من لاعبى حرس الحدود .
حقق الأهلى فوز صعب على حرس الحدود بهدف دون رد فى اللقاء الذى جمعهما باستاد السلام فى الجولة 21 للدورى الممتاز ، ليرتفع رصيد القلعة الحمراء للنقطة 39 مازال فى المركز الثالث
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