تعيين خليل رئيساً للحكام وإنهاء التعاقد مع كلاتينبيرغ

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن اتحاد الكرة السعودي لكرة القدم عن تعيين خليل جلال رئيسا للجنة الحكام بدلا من الحكم الإنجليزي مارك كلاتينبيرغ الذي شغل المنصب في فترة ماضية.
وأكد اتحاد القدم إنهاء العلاقة مع مارك كلاتينبيرغ، وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": المكتب التنفيذي في الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتمد تعيين خليل جلال رئيسًا للجنة الحكام وإنهاء العلاقة مع مارك كلاتينبيرغ.
وسبق وشغل خليل جلال (48 عاما) منصب نائب رئيس لجنة الحكام، كما يتولى رئاسة لجنة الحكام في الاتحاد العربي، إلى جانب مشاركاته الدولية والقارية كحكم دولي سابق، حيث دخل مجال التحكيم في 1992، وشارك في كأس العالم وبطولات مختلفة كمحاضر ومقيّم حكام محلي ودولي.
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