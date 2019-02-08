شكرا لقرائتكم بوكيتينو: ليفربول هو الأقرب للفوز ببطولة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير، إن فريقه لا يزال في دائرة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكن ليفربول هو الأقرب بقوة للتتويج.

ويحتل مانشستر سيتي، الذي يتساوى في النقاط مع ليفربول برصيد 62 نقطة، حاليا صدارة الترتيب بفارق الأهداف. لكن الفريق المنتمي لمنطقة مرسيسايد لديه مباراة مؤجلة بينما يحتل توتنهام المركز الثالث متأخرا بفارق خمس نقاط.

وفقد ليفربول الصدارة بعد أن تعادل مرتين متتاليين لكن بوكيتينو قال إن ليفربول يبلي بلاء حسنا رغم ما عانى منه من إصابات في صفوف لاعبيه.

وقال المدرب الأرجنتيني قبل مواجهة ليستر سيتي على ملعب ويمبلي يوم الأحد "الدوري الإنجليزي الممتاز مسابقة صعبة وليفربول لا يزال في المقدمة وهو أقرب المرشحين للتتويج باللقب، تلك الفترة ستكون صعبة على الجميع وخاصة بالنسبة للفرق التي تريد الفوز باللقب في نهاية المطاف لكن من المؤكد أن ليفربول سيكون حاضرا في إطار المنافسة حتى النهاية ولدي الأمل أن نكون كذلك أيضأ لأننا نسعى للفوز بالنقاط الثلاث في مباراة يوم الأحد لنظل في إطار سباق القمة حتى النهاية.

وزاد "هذا هو الهدف... أن نبقى منافسين حقيقيين. سنحت لنا الفرصة في آخر 5 مباريات لنكون داخل دائرة المنافسة ".