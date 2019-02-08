مباريات مانشستر يونايتد تسجل أكبر حضور جماهيري في الدوريات الأوروبية

اسماء السيد - كشف تقرير احصائي صدر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الحضور الجماهيري لمباريات مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنكليزي التي خاضها على ملعبه بـ"الاولدترافورد" قد سجل اكبر حضور على مستوى الدوريات الأوروبية (الصغرى والكبرى) خلال الموسم الرياضي الماضي (2017-2018).

وبحسب تقرير الاتحاد القاري، فإن 15 نادياً فاق إجمالي الحضور الجماهيري على ملاعبها حاجز المليون مشجع، منها 14 نادياً في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى ومعها نادي سلتيك غلاسكو من الدوري الاسكتلندي.

وتواجدت في قائمة المليون مشجع ستة أندية إنكليزية وثلاثة أندية إسبانية وثلاثة أندية ألمانية وناديان من الدوري الإيطالي .

وسجل التقرير غياب أندية كبيرة من قائمة المليون مشجع ابرزها نادي يوفنتوس الإيطالي (بطل الدوري والكأس المحليتين) ، ونادي باريس سان جيرمان (بطل الدوري الفرنسي) إضافة إلى ناديي بورتو و بنفيكا المسيطرين على الملاعب البرتغالية.

وتصدر مانشستر يونايتد الترتيب بحضور جماهيري بلغ مليونا و 424 الف مشجع ، شهدوا 19 مباراة على مسرح الأحلام بـ "الاولدترافور" بمعدل بلغ نحو 75 الف مشجع في المباراة الواحدة.

وعلى الرغم من تراجع نتائج "اليونايتد" منذ اعتزال مدربه اليكس فيرغسون ، إلا أن الأرقام تكشف بأن النادي العملاق يحتفظ بشعبيته في المدينة والبلاد، خاصة انه سجل نتائج متميزة في الموسم الماضي جعلته ينهي موسمه وصيفاً لبطل الدوري كأفضل مراكزه منذ إحرازه اللقب في عام 2013.

وحل في المركز الثاني نادي بروسيا دورتموند الألماني بحضور جماهيري بلغ مليونا و 351 الف مشجع، كانوا قد شهدوا 17 مباراة على ملعب النادي ، وبمعدل عالٍ بلغ 79 الف مشجع من مشجيعه الذين اثروا دعمه رغم تدهور نتائجه ليساهموا في عودته القوية هذا الموسم محلياً و قارياً.

وسجلت مباريات توتنهام هوتسبير الإنكليزي ثالث اعلى حضور جماهيري بعدما بلغ عددها الاجمالي مليونا و 291 ألف مشجع ، بمتوسط وصل إلى ما يقارب من 68 ألف مشجع ، وهو رابع اعلى معدل في "القارة العجوز"، رغم أنه خاض مبارياته خارج قواعده على ملعب "ويمبلي" ، بسبب خضوع ملعبه "وايت هارت لين" لإعادة بناء .

وعرفت مباريات بايرن ميونيخ الألماني على ملعبه بـ "الاليانز ارينا" تواجداً جماهيرياً يقدر بمليون و 275 الف مشجع مسجلين بذلك حضوراً بمعدل بلغ 75 الف مشجع، حيث ساهموا في تتويج الفريق وتحقيقه لإنجاز تاريخي بعدما نال الدرع للموسم السادس على التوالي.

وحل في المركزين الخامس والسادس ناديا برشلونة الإسباني (بطل الدوري ) و ريال مدريد الإسباني (وصيف البطل) بنفس الحضور الجماهيري في مباريات الدوري المحلي ، حيث بلغ حضور الكتالونيين في ملعب "الكامب نو" ما يقارب من مليون و 265 ألف مشجع ، بمتوسط بلغ 66 الف مشجع ، بينما بلغ حضور المدريديين في ملعب "السانتياغو بيرنابيو" نحو مليون و 257 الف مشجع ، بمعدل 66 الف مشجع في المباراة الواحدة.

في المقابل، فإن حضور جماهير مانشستر سيتي الإنكليزي على استاد "الاتحاد" لم يتجاوز المليون و 27 الف مشجع ، بمعدل بلغ 54 ألف مشجع فقط في المباراة الواحدة رغم تتويج الفريق بلقب الدوري المحلي ، ليحتلوا المركز الثالث عشر قارياً ، كما تراجع نادي ليفربول الإنكليزي للمركز الرابع عشر ، إذ لم يتجاوز حضور جماهيره في ملعبه بـ "الانفيلد رود" سوى مليون وسبعة آلاف مشجع فقط ، بمتوسط بلغ 53 الف مشجع في المباراة الواحدة رغم تميز نتائجه محلياً وقارياً، خاصة انه حل رابعاً في "البريمرليغ" وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن اللافت للنظر هو تواجد نادي سلتيك غلاسكو بطل الدوري الإسكتلندي في المركز التاسع متفوقاً من حيث الحضور الجماهيري على أندية عريقة و كبيرة بعدما بلغ عدد جماهيره في مبارياته على ملعبه ما يقارب من مليون و 92 الف مشجع بمعدل 57 ألفا في المباراة الواحدة ، رغم ان اغلب مبارياته امام منافسين متواضعين باستثناء موقعة "الكلاسيكو" ضد غريمه التقليدي رينجرز .

شاهد الإحصائية