صدارة إماراتية في أول أيام كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز

اسماء السيد - أبوظبي: انطلقت الخميس بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز 2019 في دورتها السادسة، والتي تشهد على مدار أيام انعقادها الثلاث في مضمار منتجع الفرسان الرياضي الدولي مشاركة 166 فارس و فارسة من 28 دولة ضمن 7 فئات، ما يجعل المنافسة واحدة من أكبر بطولات قفز الحواجز في تاريخ الأكاديمية حتى هذا اليوم.

وحضرت فعاليات اليوم الأول سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، حيث عبرت سموها عن فخرها بما وصل إليه كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز في عامها السادس من تطور كبير، سواء في حجم المشاركة الإماراتية والعالمية أو على مستوى التنظيم الراقي، قائلة: " لولا الدعم الذي يحظى به الكأس من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» ، لما شهد هذه التطورات المستمرة واستطاع أن يبرز على أجندة فعاليات الفروسية العالمية، والفعاليات العائلية الرائدة في أبوظبي".

وأكدت سموها أن المستوى الذي ظهرت به البطولة هذا العام لهو دليل واضح على نجاح الأكاديمية في أداء مهمتها المتمثلة في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة للأحداث الرياضية الدولية، ودعم وتمكين بنات الإمارات في مجال الرياضة النسائية، والوقوف خلفهن حتى يتمكن من تمثيل الإمارات بشكل لائق في المحافل الرياضية الدولية، وتحقيق الإنجازات لصالح الرياضة الإماراتية.

وشاركت في منافسات اليوم الأول الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم، حيث حصدت المركز الثالث لفئة CSIL2* بارتفاع حواجز يصل إلى 1.35 متر.

نتائج أولى جولات اليوم الأول

عبد الله الكربي أول الفرسان الأطفال

وانطلقت منافسات الكأس مع فئة الفرسان الأطفال، حيث جاءت المنافسة الدولية الأولى بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (110) سم برعية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وشارك فيها 8 فرسان من الإمارات وسوريا والأردن، ونجح منهم 6 فرسان في إكمال الجولة دون خطأ، وتقدمهم على منصة التتويج الفارس الإماراتي عبد الله حمد علي الكربي بعد إكماله الجولة بالجواد "لوفر دي باتي" في أفضل زمن وبلغ (59.40) ثانية، ونال جائزة المركز الثاني الفارس السوري ليث غريب وأنهى الجولة مع الفرس كابيتولا اس آر زد" في زمن بلغ (61.08) ثانية، بنما حاز على جائزة المركز الثالث الفارس الإماراتي سيف عبد الله الشامسي بالفرس "ديزاباميليون ماس" وأكمل الجولة في (63.95) ثانية.

عمر المرزوقي يتصدر أولى دوليات (الجونيورز)

وظفر الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي على صهوة الفرس "كورال بيتش" بجائزة المركز الأول في أولى المنافسات الدولية لفئة الفرسان الناشئين (الجونيورز) بمواصفات المرحلتين الخاصة برعاية منتجع الفرسان الرياضي الدولي، والتي شارك فيها 36 فارساً وفارسة من ثماني دول، وأكمل المرحلتين 16 فارساً دون خطأ، وذهبت ألقاب المركزين الأول والثاني لفرسان الإمارات، المركز الأول وظفر به الفارس عمر المرزوقي وأنهى المرحلة الثانية في الزمن الأفضل وبلغ (27.22) ثانية، وجائزة المركز الثاني نالها الفارس سلطان ماجد العواني بالفرس "كاسيانا" وأنهى المرحلة الثانية في زمن منافس بلغ (27.75) ثانية، ونال به الصدارة المؤقتة قبل أن يزيحه عنها المتصدر، وتوّج بجائزة المركز الثالث الفارس الأردني محمد أمجد والفرس "إفيرا" وأنهى المرحلة في زمن بلغ (28.15) ثانية.

وشهدت الفترة المسائية في أول أيام البطولة، إقامة منافسة محلية على شرف الحدث الرئيس، واقتصرت المشاركة فيها على فارسات قفز الحواجز المنتسبات إلى أندية ومراكز الفروسية بالإمارات، وبرعاية اسطبلات الشراع، بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز ارتفاعها (110) سم، بمشاركة 62 فارسة، و16 منهن أكملن المرحلتين دون خطأ، وحازت الصدارة فارسة مركز الحمرا للفروسية نوف حمدان المهيري بالجواد "بيل بوتوم بلوز"، نوف كانت المشاركة رقم (8)، وأنهت المرحلة الثانية في زمن بلغ (29.88) ثانية، نالت به الصدارة مبكرا بعد أن استعصى على بقية المشاركات كسره، وصولا إلى المشاركة رقم (57) الفارسة ليلاك كوجاك والجواد "سوليتو" من اسطبلات العلي وأكملت المرحلة الثانية في زمن بلغ (30.25) ثانية ونالت جائزة المركز الثاني ومن نادي سيدات الشارقة شاركت الفارسة شيخة فؤاد المدفع بالجواد "اسكوديور" (رقم 45) وأنهت المرحلة الثانية في زمن بلغ (30.40) ثانية.

الدنماركية تينا لوند ترحب بفارسات بطولة النجمتين

أولى منافسات البطولة الدولية من فئة النجمتين للفارسات، انطلقت في الرابعة والنصف عصر يوم الخميس برعاية مستشفى يونيفرسال، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بـ (10) حواجز على ارتفاع (120) سم، رقم 6 و9 مركبين تركيباً ثنائياً، وتنافست فيها 43 فارسة، ونجحن منهن 16 فارسة في إكمال الجولة دون خطأ، وقادت جولة الشرف المتصدرة الفارسة الدنماركية تينا لوند المشاركة رقم (32) على صهوة الفرس "بايس هوتيير" وأكملت الجولة في زمن بلغ (50.62) ثانية، وجاء فوزها على حساب الفارسة الإماراتية نادية تريم المشاركة رقم (12) بالجواد "كلاوو" وأنهت الجولة في زمن بلغ (50.91) ثانية نالت به جائزة المركز الثاني والذي جاء بدوره على حساب الفارسة الأردنية سارة حسين الأرموطي المشاركة رقم (7) بالفرس "زيبلين" وأكملت معها الجولة في زمن بلغ (52.44) ثانية وتوّجت بجائزة المركز الثالث.

نادية تريم تختتم منافسات أول أيام البطولة بجائزة مجلس أبوظبي الرياضي.

على أنغام السلام الوطني لدولة الإمارات توّجت الفارسة نادية عبد العزيز تريم بجائزة الصدارة على صهوة الفرس "أسكاريا" في ختام منافسات اليوم الأول لبطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، وحازت النصيب الأكبر من جائزة بقيمة (60) ألف درهم قدمها مجلس أبوظبي الرياضي راعي منافسة المرحلتين الخاصة من فئة النجمتين، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (135) سم، وقبلت تحديات التنافس فيها (36) فارسة، وأكملت الجولتين دون خطأ 21 فارسة، وأفضل زمن في المرحلة الثانية سجلته المتصدرة الفارسة تريم المشاركة رقم (7) وبلغ (30.34) ثانية، وتوّجت بجائزة المركز الثاني الفارسة الدنماركية تينا لوند المشاركة رقم (29) بالجواد "فريستايل 39" وحاولت إزاحة المتصدرة إلا أنها لم تفلح هذه المرة في تسجيل زمن أفضل من (30.76) ثانية وإن كان قد جاء على حساب نتيجة الفارسة الشيخة لطيفة آل مكتوم التي اختارت المشاركة بالجواد "فابريس" وأنهت معه المرحلة الثانية في زمن بلغ (31.32) ثانية أحرزت به جائزة المركز الثالث.

وشهدت الفعالية المجانية حضور أعداد كبيرة من الجمهور الذين حرصوا على زيارة ’قرية الفروسية‘ التي تقدم للزوار تجربة ترفيهية لا مثيل لها مع أنشطة مستوحاة من عالم الفروسية ومع ألعاب ومنافسات للأطفال. وتتضمن بعض هذه الأنشطة الممتعة التي تمتد على مدار اليوم ركوب المهر، والمشاركة في سباقات وأنشطة ممتعة. ويمكن للعائلات والأصدقاء في هذه الأثناء الاستمتاع بأنغام الموسيقى والمأكولات الشهية التي تقدّمها بعض أفضل عربات تقديم الطعام الموجودة في العاصمة.

تجدر الإشارة إلى أن البطولة تقام تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وهي من تنظيم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للفروسية. وتشمل قائمة رعاة البطولة كل من أبوظبي للإعلام ووزارة شؤون الرئاسة وشركة ’لونجين‘ وشركة اتصالات وإسطبلات الشراع ومستشفى يونيفرسال، إلى جانب العديد من الجهات الداعمة.

