شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ عن هدف الحدود الملغى : "أشعر أنه هدف صحيح" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلى أن السبب الرئيسى فى تراجع أداء لاعبى الفريق بمباراة اليوم أمام حرس الحدود هو الاجهاد وضغط المباريات خلال الفترة الماضية .
وعلق سيد عبد الحفيظ خلال حديثه بقناة أون سبورت، على عدم احتساب هدف فريق حرس حدود بعد الغائه من قبل حكم اللقاء محمد معروف قائلا " أشعر أنه هدف صحيح" ، ولكن سوف نشاهده في الإعادة مرة أخرى .
وأشار سيد عبد الحفيظ إلى أن فريق الاهلى لدية ركلة جزاء لم تحتسب للاعب التونسى على معلول خلال عرقلته داخل منطقة الجزاء بالشوط الأول من عمر اللقاء .
حقق الأهلى فوز صعب على حرس الحدود بهدف دون رد فى اللقاء الذى جمعهما باستاد السلام فى الجولة 21 للدورى الممتاز ، ليرتفع رصيد القلعة الحمراء للنقطة 39 مازال فى المركز الثالث
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