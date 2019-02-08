شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ عن هدف الحدود الملغى : "أشعر أنه هدف صحيح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلى أن السبب الرئيسى فى تراجع أداء لاعبى الفريق بمباراة اليوم أمام حرس الحدود هو الاجهاد وضغط المباريات خلال الفترة الماضية .

وعلق سيد عبد الحفيظ خلال حديثه بقناة أون سبورت، على عدم احتساب هدف فريق حرس حدود بعد الغائه من قبل حكم اللقاء محمد معروف قائلا " أشعر أنه هدف صحيح" ، ولكن سوف نشاهده في الإعادة مرة أخرى .

وأشار سيد عبد الحفيظ إلى أن فريق الاهلى لدية ركلة جزاء لم تحتسب للاعب التونسى على معلول خلال عرقلته داخل منطقة الجزاء بالشوط الأول من عمر اللقاء .

حقق الأهلى فوز صعب على حرس الحدود بهدف دون رد فى اللقاء الذى جمعهما باستاد السلام فى الجولة 21 للدورى الممتاز ، ليرتفع رصيد القلعة الحمراء للنقطة 39 مازال فى المركز الثالث