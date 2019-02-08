شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشهد مباراه السوبر للكره الطائرة جلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبارى كوزنر رئيس الاتحاد الدولى للطائره الباراليمبية والسفير اليابانى فى مصر السيد مساكى نوكى والدكتوره حياة خطاب رئيس اللجنة الباراليمبيه المصريه ورامي عبد الحميد امين صندوق اللجنه البارالمبية مباراه السوبر للكره الطائرة جلوس بين نادى المستقبل من الاسكندريه ونادى الحريه البورسعيدى المقامة علي ملاعب استاد القاهرة الدولي والتي انتهت بفوز فريق الحرية ٣-٢ علي نادي المستقبل

والتقى وزير الرياضة ببارى كوزنر رئيس الاتحاد الدولى للكرة الطائرة الباراليمبيه والسفير اليابانى فى مصر، على هامش المباراة، واكد خلال لقائه، باهتمام الدولة المصريه بذوي القدرات الخاصه، ودعمهم في شتى المجالات والألعاب.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بدور الاتحاد الدولي للعبة، وإهتمامه بذوي القدرات الخاصة، كما أشاد بدور اليابان وتعاونها المثمر في الرياضة المصريه، وتبادل الخبرات المستمر بين البلدين.

وأكد بارى كوزنر ان مستوي اللاعبين المصريين في كرة الطائرة جلوس يؤكد مدى اهتمام الدولة المصريه بذوي الإحتياجات الخاصة، وان مستواهم خير دليل على المتابعه والدعم المستمر.

وقالت الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبيه المصريه، أن دعم وزارة الشباب والرياضة لا يتوقف لذوي الاحتياجات الخاصة، في شتى المجالات، لدعمهم والوصول بهم الي منصات التتويج. وهو ما اثبت خلال أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل بعد التتويج بأكثر من ميدالية ذهبيه وفضيه، في منافسات البارالمبيه.