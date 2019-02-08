شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الاهلي والحدود والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

أقيم اليوم، الجمعة الموافق 8/ 2/ 2019 مباراة واحدة في إطار منافسات الجولة الـ 21 بالدورى المصرى، حيث ألتقى الاهلى مع نظيره حرس الحدود .

فيديو..الأهلى يفوز على حرس الحدود بهدف حمدي فتحي فى الدوري

حقق الأهلى فوز صعب على حرس الحدود بهدف دون رد فى اللقاء الذى جمعهما باستاد السلام فى الجولة 21 للدورى الممتاز ، ليرتفع رصيد القلعة الحمراء للنقطة 39 مازال فى المركز الثالث بينما يستمر الحدود فى المركز الـ11 برصيد 24 نقطة .

وجاء جدول ترتيب الدورى المصري بعد مباراة الاهلى وحرس الحدود ، بتصدر فريق الزمالك جدول المسابقة برصيد 45 نقطة ، وخلفه فريق بيراميدز بالمركز الثانى برصيد 42 نقطة، ويأتى فريق الأهلى بالمركز الثالث برصيد 39 نقطة .