شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا سيفعل الأهلى قبل رحلة تنزانيا و بعد الفوز على الحدود؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الأهلى، مرانه في العاشرة والنصف صباح غداً السبت، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزانى، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وفقا لقرار من مدربه الأوروجويانى لاسارتى الذى فضل حسب البرنامج التدريبى الذى وضعه لتجهيز اللاعبين للمباراة الأفريقية وقبل السفر إلى أرض المنافس.

وتغادر بعثة الأهلى إلى تنزانيا في العاشرة والنصف مساء غدا السبت استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزانى وكان الأهلى قد فاز بهدف نظيف اليوم على حرس الحدود فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد السلام، فى الجولة الـ21 للدوري الممتاز.

وحقق الأهلى 3 نقاط جديدة بفوزه على الحدود بالدورى اليوم بعدما نجح حمدى فتحى لاعب وسط الفريق الأحمر فى خطف هدف الفوز فى الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.