شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري : الحدود قدم مباراة جيدة .. ولا تعليق علي الحكم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بروح رياضية وجه طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود التهنئة للأهلي بعد الفوز علي فريقه ، رافضا التعليق علي الهدف الذي تم الغائه للفريق العسكرى، مؤكدا أن فريقه تفوق في أوقات كثيرة بالمباراة علي الأهلي.
وقال طارق العشري:"فريقي قدم مباراة جيدة علي المستوي التكتيكي..ضغط المباريات يؤثر على مردود الأهلي خاصة وانه مطالب بتحقيق انتصارات لاستمرار المنافسة علي الدوري ..البطولة صعبة للغاية هذا الموسم والصراع سيستمر حتي النهاية".
وفاز الأهلي علي حرس الحدود بهدف نظيف احرزه حمدي فتحي، في المواجهة التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب السلام ،والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدوري العام.
كانت هذه تفاصيل خبر طارق العشري : الحدود قدم مباراة جيدة .. ولا تعليق علي الحكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.