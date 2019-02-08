شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري : الحدود قدم مباراة جيدة .. ولا تعليق علي الحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بروح رياضية وجه طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود التهنئة للأهلي بعد الفوز علي فريقه ، رافضا التعليق علي الهدف الذي تم الغائه للفريق العسكرى، مؤكدا أن فريقه تفوق في أوقات كثيرة بالمباراة علي الأهلي.

وقال طارق العشري:"فريقي قدم مباراة جيدة علي المستوي التكتيكي..ضغط المباريات يؤثر على مردود الأهلي خاصة وانه مطالب بتحقيق انتصارات لاستمرار المنافسة علي الدوري ..البطولة صعبة للغاية هذا الموسم والصراع سيستمر حتي النهاية".

وفاز الأهلي علي حرس الحدود بهدف نظيف احرزه حمدي فتحي، في المواجهة التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب السلام ،والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدوري العام.