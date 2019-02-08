شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك يتفوق على الأهلى ويتوج بطلاً لبطولة الصيد للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج نادى الزمالك بلقب الدرع العام لبطولة نادي الصيد للناشئين ، التي انطلقت في 31 يناير الماضي علي ملاعب نادى الصيد.

وحرص مجلس إدارة النادي برئاسة محسن طنطاوي وأسرة كرة القدم بالصيد علي تكريم الفرق الفائزة في كل الاعمار السنية التي شاركت في البطولة .

وكان الزمالك قد فاز بالمركز الأول في مسابقات 2006 ، 2007 وحصل على المركز الثانى فى مسابقات 2009 ، 2008 وجاء ثالثا فى مسابقة مواليد 2005، متفوقاً على الأهلى والاسماعيلى وانبي والمقاولون.

وشهد حفل الختام حضور محسن طنطاوى رئيس مجلس إدارة نادى الصيد و أعضاء مجلس إدارة النادى محمد الشرقاوى ومحمد العقدة ومحمد شرف وحسين أبو السعود واللواء شيرين شمس المدير التنفيذى وعدد من نجوم الرياضة في مقدمتهم عبد الستار صبري و عبد الحميد بسيوني و شريف عبد الفضيل.

وتعد بطولة كرة القدم الودية السنوية التي ينظمها نادي الصيد، أحد أشهر بطولات الناشئين على مستوى مصر، خاصة أنها تستقطب عدد كبير من كبار الأندية للمشاركة بها، وتشهد ندية ومنافسة كبيرة، وتحمل النسخة الجارية رقم 14 اسم المرحوم مصطفى أبو جبل نجم النادى السابق، ويشارك فيها 20 نادي أبرزهم الصيد والأهلي والزمالك والإسماعيلي وبيراميدز ومصر المقاصة والمقاولون العرب ووادي دجلة والإنتاج الحربي والترسانة وإنبي.



























































