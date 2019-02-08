شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يكشف حجم إصابة حسام عاشور أمام الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد محمود طبيب الأهلى إن إصابة حسام عاشور لاعب وسط الفريق عبارة عن شكوى اللاعب من الاصابة فى منشأ العضلة الأمامية، خلال مباراة حرس الحدود، التى أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الـ21 ضمن بطولة الدورى الممتاز.

وكان حسام عاشور هو أول تغييرات الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى، أمام حرس الحدود، ودفع بكريم نيدفيد بدلا منه ، فى بداية الشوط الثانى من عمر المباراة.

وفاز الأهلى على حرس الحدود بهدف نظيف سجله حمدى فتحى فى الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، ليرفع الفريق الأحمر رصيده من النقاط إلى 39 مضيقا الفارق مع الزمالك المتصدر لـ6 نقاط، بعدما لعب كل فريق 18 مباراة.