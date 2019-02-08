شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف وملخص مباراة الاهلى وحرس الحدود بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الأهلى فوز صعب على حرس الحدود بهدف دون رد فى اللقاء الذى جمعهما باستاد السلام فى الجولة 21 للدورى الممتاز ، ليرتفع رصيد القلعة الحمراء للنقطة 39 ، ومازال فى المركز الثالث بينما يستمر الحدود فى المركز الـ11 برصيد 24 نقطة. أحرز هدف الأهلى حمدي فتحي من رأسية من ضربة حرة مباشرة فى الدقيقة 45+3. ويعرض الخليج 365، عبر الفيديوهات التالية ملخص المباراة فى عدد من اللقطات المختلفة: ويعرض الخليج 365، عبر الفيديوهات التالية ملخص المباراة فى عدد من اللقطات المختلفة:



















































































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