شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سعد سمير يمنع الحرس من التعادل أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذ سعد سمير مرمى الأهلى من هدف محقق لحرس الحدود، فى المباراة المُقامة بينهما حالياً، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الـ21 ضمن بطولة الدورى الممتاز، ويتقدم الفريق الأحمر بهدف دون رد سجله حمدى فتحى فى الشوط الأول.

خرج محمد الشناوى حارس الأهلى من مرماه ليقوم أحمد الشيخ لاعب الحرس بتسديد الكرة فى اتجاه المرمى قبل أن يبعدها سعد سمير قبل أن تسكن شباك الفريق الأحمر ويحافظ على تقدم الأهلى.

ويملك الأهلى فى رصيده 36 نقطة حيث يحتل المركز الثالث بعد خوضه 17 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز فى 11 مباراة، تعادل فى 3 مباريات وخسر مثلهم.

فيما يمتلك حرس الحدود فى رصيده 24 نقطة ويتواجد فى المركز الـ11 بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد خوضه 20 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر 8 مباريات.



















































































































































































































