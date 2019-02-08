شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الشناوى يهدد مرماه بـ"صدة غريبة" أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبعد محمد الشناوى حارس الأهلى كرة حرس الحدود بـ"صدة غريبة" كادت إن تتسبب فى دخول هدفا فى شباكه حيث تحولت الكرة إلى ركنية، فى المباراة المُقامة بينهما حالياً، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الـ21 ضمن بطولة الدورى الممتاز، ويتقدم الأهلى بهدفا أمام الحرس سجله حمدى فتحى فى الشوط الأول.

ويملك الأهلى فى رصيده 36 نقطة حيث يحتل المركز الثالث بعد خوضه 17 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز فى 11 مباراة، تعادل فى 3 مباريات وخسر مثلهم فيما يمتلك حرس الحدود فى رصيده 24 نقطة ويتواجد فى المركز الـ11 بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد خوضه 20 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر 8 مباريات.



















































































































































































































