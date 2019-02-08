شكرا لقرائتكم خبر عن إنت الحكم.. هل يستحق الأهلى ركلة جزاء أمام حرس الحدود؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة الأهلى وحرس الحدود، إحدى اللقطات داخل منطقة جزاء الحرس التى تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى إن الفريق الأحمر يستحق عنها ركلة جزاء، لكن الحكم محمد معروف كانت رؤيته بأن الكرة ليس بها أخطاء على مدافعى حرس الحدود، فى المباراة المُقامة بينهما حالياً، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الـ21 ضمن بطولة الدورى الممتاز.

ويملك الأهلى فى رصيده 36 نقطة حيث يحتل المركز الثالث بعد خوضه 17 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز فى 11 مباراة، تعادل فى 3 مباريات وخسر مثلهم.

فيما يمتلك حرس الحدود فى رصيده 24 نقطة ويتواجد فى المركز الـ11 بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد خوضه 20 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر 8 مباريات.













