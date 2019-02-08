صور.. 75 دقيقة..الأهلى 1 حرس الحدود 0

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 75 دقيقة.. ما زال التقدم لصالح فريق الأهلى على حساب حرس الحدود فى اللقاء المقام باستاد السلام فى الجولة الـ21 للدورى الممتاز ، بهدف أحرزه حمدي فتحي فى نهاية الشوط الأول. مع بداية الشوط الثانى يجري لاسارتى المدير الفني للأهلى أولى تغييراته بخروج حسام عاشور و نزول كريم نيدفيد بدلاً منه ينشط الأهلى فى الدقائق الأولى للشوط الثاني ، ويمرر جيرالدو كرة بينية فى الدقيقة 48 تصل إلى رمضان صبحي المتواجد فى الجبهة اليمني داخل منطقة الجزاء يلعبها عرضية ضعيفة تصل ليد حارس الحدود. فى الدقيقة 50 هجمة للحدود تصل داخل منطقة الجزاء يشتتها الدفاع الأحمر. الدقيقة 50 عرضية رائعة من على معلول تتخطى دفاع الحدود ولكن الحارس أحمد السعدني يتصدي لها قبل الوصول إلى رمضان صبحي . الدقيقة 51 ضربة حرة مباشرة لعلى معلول تصل لحمدي فتحي يقابلها برأسه يخرجها الحارس ببراعة من المرمى ويتابعها فتحي مجدداً يخرجها دفاع الحدود ويتم إحتساب لمسة يد على حمدي فتحي. ينشط اللقاء بين الفريقين ويستحوذ كل فريق على الكرة لدقائق لكن دون خطورة. وفى الدقيقة 55 عرضية يخرجها محمد الشناوى حارس الأهلى. 56 ضربة حرة مباشرة لعاشور الأدهم يسددها قوية تخرج ضربة مرمى. يضغط لاعبو الحدود على منطقة وسط الأهلى لكن دون خطورة. الدقيقة 61 ضربة حرة للحدود تصل داخل منطقة الجزاء يشتتها أيمن أشرف لاعب الأهلى. وفى الدقيقة 63 تمريرة بينية من رمضان صبحي لعلى معلول يلعبها عرضية خطيرة يخرجها دفاع الحرس. وفى الدقيقة 66 هجمة مرتدة للأهلى تصل لمعلول يلعبها أرضية لناصر ماهر الذى يمررها قوية للمنفرد كريم نيدفيد تصل لحار الحدود. وفى الدقيقة 68 التغيير الثانى للأهلى بخروج النيجيري أجايي و نزول صلاح محسن . كما يجري طارق العشرى فى الدقيقة 69 تغييرين بخروج أحمد الشناوى و إمام عاشور وينزل كونيه و أحمد الشيخ. يتناقل الأهلى الكرة لأكثر من دقيقة بين لاعبى الوسط و الدفاع. بدأ الأهلى بتشكيل مكون من بدأ الأهلى بتشكيل مكون من حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : باسم علي - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول. خط الوسط : حسام عاشور - حمدي فتحي - ناصر ماهر - رمضان صبحي - جيرالدو. خط الهجوم : جونيور أجاي بينما يجلس علي دكة البدلاء :شريف اكرامي، محمود وحيد، حسين الشحات، احمد الشيخ، رامي ربيعة، كريم نيدفيد وصلاح محسن ضم تشكيل حرس الحدود كلا: محمد محمود الشبيني - خالد سامي - محمد طارق أبو العز - أحمد الشناوي - أحمد محمود السعدني - مصطفى جمال - عبد الله جمعة - نداني سيريل - محمد عاشور الأدهم -ايدو موسيس - وإمام عاشور. أما البدلاء : سامح علي - محمد عبد الفتاح - عبدالعزيز الشاعر - إبراهيما كونيه - أحمد الشيخ - أحمد فتحي حمزة - أحمد هاني حسيني.



















































































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